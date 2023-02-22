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Западные журналисты эмоционально обсуждают послание Путина

11:49
  • среда
  • 22 февраля 2023

Журналисты соревнуются в яркости заголовков и мрачности предсказаний

Еврочиновники в среду обсудят десятый пакет антироссийских санкций в надежде достичь предварительной договорённости. До сих пор преодолеть разногласия не получилось. Зато европейские СМИ солидарны. На первых полосах всех ведущих изданий - анализ послания Владимира Путина Федеральному собранию.
Развитие России: главное из послания Путина Федеральному собранию

"Когда президент России выступает с речью, весь мир встает, а когда наш - все смеются", - такие пессимистичные для Пятой Республики комментарии оставили читатели французской Le Figaro под статьей о послании Владимира Путина Федеральному собранию.

И ведь не поспоришь! Несмотря на то, что на планете Земля во вторник происходило немало событий мирового значения, все крупные международные СМИ транслировали и комментировали обращение Владимира Путина. А вот публикация в британской "Дейли Мейл". Автор попытался выставить нашу страну ядерной угрозой для всего мира. Аудитория из числа подданных Соединенного Королевства не согласилась:

"Большинство россиян поддерживают Путина. Вмешательство Запада и США, как обычно, не положит конец проблемам, так почему бы Путину не защищать свою позицию. Большинство лидеров так бы и сделали – и они делают. В этом плане Зеленский – куда большая проблема. Он буквально вырезал детей собственного народа. Миллионы покинули страну, чтобы никогда в нее не вернуться, а он по-прежнему занимается разжиганием войны. Запад занимается истощением собственных ресурсов, отдавая их все Зеленскому, который каждый день ведет себя как суперзвезда на телевидении и в СМИ, которой нравится свой статус".

Западные комментаторы благополучно прослушали исторический экскурс Владимира Путина, как НАТО во главе с США обостряли отношения с нашей страной и почему мы вынуждены были начать спецоперацию. Историю они перепишут так, как будет нужно Вашингтону. Иностранных репортеров зацепило то, что Москва начала демонстрировать силу и активно защищать свои интересы. Напугало заявление Путина о приостановке участия в ДСНВ. Это последнее еще действующее соглашение между Москвой и Вашингтоном в области глобальной безопасности. Но если Америке можно в одностороннем порядке выходить из международных договоров, как было с иранской ядерной сделкой и многими другими, то почему нельзя России? В НАТО свято уверены: что позволено Юпитеру, не позволено Быку.

Судя по тому, что коллективный запад никак не осадил Зеленского с его требованиями ядерного оружия, видимо, там считают, что это сделает мир безопаснее. Риторика Байдена во время его украино-польского вояжа не оставила никаких сомнений: Вашингтон будет и дальше подогревать конфликт на европейской территории.

Правда, Владимир Путин изрядно подпортил американскому коллеге эту поездку, которая должна была стать демонстрацией силы. Но пиарщики Белого дома просчитались. Пока Байден ручкался с польскими панами, все мировые СМИ нон-стопом давали новости о послании президента России. И сравнивали выступления двух лидеров.

Репортер CNN явно преувеличивает, ставя на одну планку двухчасовое обращение Владимира Путина и 18-минутное зачитывание угроз по двум телесуфлерам и шпаргалке Джо Байдена. Наш президент в своем послании - о России. И американский в своей польской речи - тоже о ней: слово "Путин" 11 раз, "Россия" и "русские" - 26. И все это перед украинскими беженцами. Ну кто кроме них еще мог размахивать в центре Варшавы желто-синими флагами.

Лилия Акиньшина, "ТВ Центр".

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Послание президента Владимира Путина Федеральному собранию
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