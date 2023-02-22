ВСУ открыли массированный огонь по жилым районам Донбасса

Стреляли дальнобойной артиллерией натовского калибра

Российские штурмовые группы продвигаются на северных окраинах Артёмовска. Одна из главных задач - перекрыть дорогу на Часов Яр, по которой киевские неонацисты пытаются выйти из города. Бои идут на донецком направлении - в Марьинке. А также под Угледаром. Ночью украинские радикалы открыли массированный огонь по жилым районам Донбасса. По предварительным данным, враг применил новый тип дальнобойных боеприпасов.

22 обстрела и 109 боеприпасов. Именно столько атак и снарядов за прошедшие сутки насчитали власти ДНР. По городам и сёлам ВСУ стреляли дальнобойной артиллерией натовского калибра, а также из РСЗО. Тоже западного производства. Под огнём оказались пять крупных населённых пунктов Донбасса, в том числе и сам Донецк.

Контрбатарейную борьбу ведут российские "Грады". Чтобы занять позицию, рассчитать координаты до цели и выстрелить, экипажу этих ракетных систем залпового огня достаточно не более 10 минут. От чего они и становятся практически неуловимыми. Обнаружить цель и точно навестись помогают беспилотники в небе. Причём, слаженная боевая работа ведётся не только днём, но и ночью.

Быстро и методично силы противника подавляют и артиллерийские установки "Акация". Расчёт маскируется и наносит удары внезапно и скрытно. По укреплениям противника бьют 152-миллиметровыми снарядами. Накануне силами экипажей Южного военного округа были разбиты позиции миномётов ВСУ, а также уничтожена колонная военной техники.

Помогают наводиться и определять цели с воздуха не только беспилотники. Экипажи боевых вертолётов Ми-35 совершают как одиночные, так и групповые вылеты. Двигаясь на предельно малой высоте со скоростью около 200 км/ч, одна такая машина способна разрушить планы целого батальона националистов и уничтожить колонну боевой техники.

В южном секторе зоны проведения специальной военной операции работают танковые экипажи Т-72А. Их задача обезвредить опорные пункты ВСУ и уничтожить склады боеприпасов, которые преимущественно располагаются на правом берегу Днепра. Танкисты успешно поражают цели, находясь при этом на значительном удалении и вне прямой видимости противника.

Илья Данильцев, "ТВ Центр".

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