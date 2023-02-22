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Фрегат "Адмирал Горшков" прибыл в порт Ричардс-Бей

11:59
  • среда
  • 22 февраля 2023

В порту ЮАР фрегат посетил главнокомандующий ВМФ России

Кадры из ЮАР. В порт Ричардс-Бей прибыл российский фрегат "Адмирал Горшков". У берегов южной Африки наши моряки участвуют в масштабных совместных учениях с коллегами из ЮАР, а также из Китая.

В ходе манёвров экипажи обменяются опытом, отработают взаимодействие. Североморцы также стали участниками торжественных мероприятий, посвященных празднованию Дня вооруженных сил Южно-Африканской республики. В порту фрегат посетил главнокомандующий ВМФ России адмирал Николай Евменов, который ранее прибыл в ЮАР.

Напомним, носитель гиперзвуковых ракет "Циркон" фрегат "Адмирал Горшков" с января находится на боевой службе по приказу Верховного Главнокомандующего Владимира Путина.

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Фрегат ВМФ России "Адмирал Горшков"
Фрегат ВМФ России "Адмирал Горшков"
Фрегат ВМФ России "Адмирал Горшков"
Фрегат ВМФ России "Адмирал Горшков"
Фрегат ВМФ России "Адмирал Горшков"
Фрегат ВМФ России "Адмирал Горшков"
Фрегат ВМФ России "Адмирал Горшков"
Фрегат ВМФ России "Адмирал Горшков"
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