Фрегат "Адмирал Горшков" прибыл в порт Ричардс-Бей

В порту ЮАР фрегат посетил главнокомандующий ВМФ России
Кадры из ЮАР. В порт Ричардс-Бей прибыл российский фрегат "Адмирал Горшков". У берегов южной Африки наши моряки участвуют в масштабных совместных учениях с коллегами из ЮАР, а также из Китая.
В ходе манёвров экипажи обменяются опытом, отработают взаимодействие. Североморцы также стали участниками торжественных мероприятий, посвященных празднованию Дня вооруженных сил Южно-Африканской республики. В порту фрегат посетил главнокомандующий ВМФ России адмирал Николай Евменов, который ранее прибыл в ЮАР.
Напомним, носитель гиперзвуковых ракет "Циркон" фрегат "Адмирал Горшков" с января находится на боевой службе по приказу Верховного Главнокомандующего Владимира Путина.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"