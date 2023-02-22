Фрегат "Адмирал Горшков" прибыл в порт Ричардс-Бей

В порту ЮАР фрегат посетил главнокомандующий ВМФ России

Кадры из ЮАР. В порт Ричардс-Бей прибыл российский фрегат "Адмирал Горшков". У берегов южной Африки наши моряки участвуют в масштабных совместных учениях с коллегами из ЮАР, а также из Китая.

В ходе манёвров экипажи обменяются опытом, отработают взаимодействие. Североморцы также стали участниками торжественных мероприятий, посвященных празднованию Дня вооруженных сил Южно-Африканской республики. В порту фрегат посетил главнокомандующий ВМФ России адмирал Николай Евменов, который ранее прибыл в ЮАР.

Напомним, носитель гиперзвуковых ракет "Циркон" фрегат "Адмирал Горшков" с января находится на боевой службе по приказу Верховного Главнокомандующего Владимира Путина.

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