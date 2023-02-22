В Краснодарском крае продлили штормовое предупреждение

Аварийные бригады работают в усиленном режиме, ликвидируют последствия непогоды

Юг России во власти мощного циклона. В Краснодарском крае - ураганный ветер и сильные дожди, переходящие в мокрый снег, продлено штормовое предупреждение.

Из-за разгула стихии сохраняется опасность возникновения оползней и схода лавин в горах. В городе Курганинск шквалистый ветер сорвал крышу многоэтажки, она рухнула на припаркованные рядом машины. Чудом никто не пострадал.

Похожие кадры из Майкопа, где едва не погибла женщина. Она прошла за несколько секунд до падения кровли. Кроме того, в городе повалены деревья, повреждены несколько домов и линии электропередачи, ряд микрорайонов остался без света.

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