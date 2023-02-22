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Лепсу стыдно за расставание с женой, но каяться перед ней он не собирается

09:48
  • среда
  • 22 февраля 2023

Новая избранница певца младше его на 30 лет

Григорий Лепс признался, что ему стыдно за расставание со своей женой Анной Шаплыковой, с которой он прожил вместе 20 лет. По его словам, он до сих пор видится с бывшей супругой и детьми, и по-прежнему считает их своей семьей.

"Можно ли было избежать? Понимаете, бог решает, не я решаю. Так получилось. Но каяться я буду только перед ним и отвечать тоже перед ним", — заявил Лепс, слова которого приводит Пятый канал.

Певец признался, что у него уже появилась новая пассия. Имя избранницы он не назвал, но рассказал, что она моложе его на 30 лет.

"Поделюсь, очень хорошая женщина, очень красивая женщина, я ей предан, я ей восхищаюсь, она — настоящая женщина", - сказал Лепс.

Григорий Лепс и Анна Шаплыкова развелись в 2021 году после 20 лет брака. У них есть трое общих детей.

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