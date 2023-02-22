"Кто этот странный дед?" Медведев ответил на речь Байдена в Польше

Речь Байдена Медведев назвал нелепой проповедью

Если Россия остановит специальную военную операции, не добившись победы, - ее порвут на части, заявил Дмитрий Медведев, комментируя заявления Джо Байдена в Варшаве. По его мнению, конфликт завершится, когда США перестанут поставлять оружие киевскому режиму.

Заявления Байдена о том, что конфликт завершится, когда Россия остановит спецоперацию, зампред Совбеза России назвал рафинированным враньем.

По словам Медведева, обращаясь к российскому народу, Байден "фактически произнес проповедь в традиционном для Америки мессианском ключе с поправкой на старческий маразм".

"Нагромоздил высоких слов о том, как важно защищать демократию, и о том, что США не собираются нападать на Россию. Выглядело нечестно и нелепо. Кто вообще этот странный дед, вещающий с растерянным видом из Польши? Почему он апеллирует к народу другой страны в период, когда у него полно домашних проблем? С какого перепугу нам прислушиваться к политику из враждебного государства, которое источает ненависть к нашей Родине?" – написал Медведев, в своем Telegram-канале, напомнив, что США развязали больше всех войн в XX и XXI веках.

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