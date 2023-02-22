МЧС объяснило сообщения об угрозе "ракетного удара" в эфире радиостанций

Ложные объявления услышали жители Белгорода, Воронежа, Казани и других городов

Из-за хакерской атаки в некоторых регионах России по радио прозвучала ложная информация о воздушной тревоге и об угрозе ракетного удара.

Об этом в среду, 22 февраля, сообщили в МЧС России. Атаку совершили на ряд коммерческих радиостанций.

"МЧС России сообщает, что данная информация является фейком и не соответствует действительности", - говорится в сообщении (цитата по "Интерфаксу").

Граждан нашей страны призвали граждан следить за сообщениями в официальных источниках.

Ранее ряд telegram-каналов написали, что в эфире ряда российских радиостанций были озвучены сообщения о якобы угрозе ракетного удара. Такие объявления услышали жители Белгорода, Воронежа, Уфы, Саратова, Казани и других городов.

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