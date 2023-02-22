ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

МЧС объяснило сообщения об угрозе "ракетного удара" в эфире радиостанций

10:29
  • среда
  • 22 февраля 2023

Ложные объявления услышали жители Белгорода, Воронежа, Казани и других городов

Из-за хакерской атаки в некоторых регионах России по радио прозвучала ложная информация о воздушной тревоге и об угрозе ракетного удара.

Об этом в среду, 22 февраля, сообщили в МЧС России. Атаку совершили на ряд коммерческих радиостанций. 

"МЧС России сообщает, что данная информация является фейком и не соответствует действительности", - говорится в сообщении (цитата по "Интерфаксу"). 

Граждан нашей страны призвали граждан следить за сообщениями в официальных источниках.

Ранее ряд telegram-каналов написали, что в эфире ряда российских радиостанций были озвучены сообщения о якобы угрозе ракетного удара. Такие объявления услышали жители Белгорода, Воронежа, Уфы, Саратова, Казани и других городов.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Радио
Радио
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.