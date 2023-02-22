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В Кабардино-Балкарии поймали торговцев людьми

10:46
  • среда
  • 22 февраля 2023

Преступники ловили женщин

Федеральная служба безопасности (ФСБ) задержала пятерых подозреваемых в торговле людьми и сутенерстве в Кабардино-Балкарии (КБР).

Как стало известно правоохранительных органам, в период с 2010-го по 2019 год преступники подбирали на территории республики женщин, склоняли их к переезду за границу, где вовлекали в занятие проституцией.

Возбуждены уголовные дела по статьям "Организация занятия проституцией", "Вовлечение в занятие проституцией", "Торговля людьми". Злоумышленникам грозит до 15 лет лишения свободы.

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