В России с коронавирусом госпитализировали 1800 человек

Скончались 34 пациента

За сутки в России госпитализированы 1800 заболевших коронавирусом. Об этом во среду, 22 февраля, рассказали в федеральном оперштабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусной инфекцией.

Всего зафиксировано 13954 новых случая заражения. Выздоровели за сутки 15408 человек, скончались 34 пациента с коронавирусом.

В Москве за сутки выявили 3093 заболевших коронавирусом, из них госпитализированы только 174. В Санкт-Петербурге подхватили ковид 1383 человека, в Московской области – 257.

Всего с начала пандемии коронавирусной инфекции в России выявлено 22203942 случая заболевания, зарегистрирован 395901 летальный исход.

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