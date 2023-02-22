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Прокуратура показала видео изнутри сгоревшего отеля в центре Москвы

11:24
  • среда
  • 22 февраля 2023

Погибли семь человек

Ход и результаты расследования уголовного дела по факту смертельного пожара в столичном отеле находятся на контроле столичной прокуратуры.

Возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Прокуратура опубликовала видео с места пожара. На кадрах видны покрытые копотью стены, двухъярусные кровати и личные вещи.

Пожар на Международной улице случился вечером 21 февраля на 5-м этаже 17-этажного здания. На 1-4-м этажах располагаются номера отеля "МКМ", на остальных этажах - бывшее общежитие, переведенное в жилой фонд, уточняет ТАСС.

Общая площадь возгорания достигла 300 квадратных метров. Погибли семь человек, в том числе двое детей, 11 пострадали. Пожарные спасли 50 человек, двести были эвакуированы.

По предварительным данным, причиной возгорания мог стать поджог. Очевидны рассказали, что один из жильцов квартиры поджег вещи в коридоре здания.

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