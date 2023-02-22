Комитет Совфеда поддержал приостановку участия России в ДСНВ

Документ рассмотрят сегодня после обеда

Комитет Совета Федерации по обороне поддержал президентский законопроект о приостановке участия России в Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ).

Об этом РИА Новости сообщил глава комитета Виктор Бондарев. Верхняя палата рассмотрит документ 22 февраля после обеда.

"Предварительно одобрил", - сказал Бондарев агентству.

Ранее комитеты Госдумы по международным делам и обороне также рекомендовали принять законопроект о приостановке участия России в ДСНВ.

Накануне президент Владимир Путин, выступая с посланием к Федеральному Собранию, заявил, что Россия приостанавливает свое участие в этом договоре.

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