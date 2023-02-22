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Ван И сравнил отношения с Россией со скалой

12:19
  • среда
  • 22 февраля 2023

Китай подтвердил планы развивать отношения с нашей страной

Китай будет проводить самостоятельную внешнюю политику, а также раскрывать новые горизонты сотрудничества с Россией.

Об этом заявил глава канцелярии комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ван И по итогам переговоров с главой МИД России Сергеем Лавровым.

Развитие Китая обязательно послужит дополнительной возможностью для всего мира, и мы будем путем китайской модернизации открывать новые горизонты для развития сотрудничества не только с Россией, но и со всеми странами мира", - подчеркнул дипломат.

На встрече с секретарем Совета безопасности России Николаем Патрушевым Ван И подчеркнул, что отношения Москвы и Пекина выдержат испытания переменчивой международной ситуации.

"Китайско-российские отношения носят зрелый характер и прочны, как скала", – отметил дипломат (цитата по ТАСС). 

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