Госдума приняла закон о приостановке участия России в ДСНВ

Его накануне внес Владимир Путин
Госдума на заседании в среду приняла закон о приостановке участия России в Договоре по сокращению стратегических наступательных вооружений.
Решение было принято единогласно.
В документе подчеркивается, что решение о возобновлении участия России в ДСНВ будет принимать президент.
Накануне Владимир Путин в ходе оглашения послания Федеральному Собранию заявил о том, что Россия приостанавливает свое участие в Договоре о стратегических наступательных вооружениях. При этом речь о выходе из ДСНВ не идет.
В тот же день законопроект о приостановке участия России в ДСНВ был внесен на рассмотрение нижней палаты парламента. В Госдуме и Совете Федерации сообщили, что обе палаты оперативно рассмотрят документ.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"