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Госдума приняла закон о приостановке участия России в ДСНВ

11:58
  • среда
  • 22 февраля 2023

Его накануне внес Владимир Путин

Госдума на заседании в среду приняла закон о приостановке участия России в Договоре по сокращению стратегических наступательных вооружений.

Решение было принято единогласно.

В документе подчеркивается, что решение о возобновлении участия России в ДСНВ будет принимать президент.

Накануне Владимир Путин в ходе оглашения послания Федеральному Собранию заявил о том, что Россия приостанавливает свое участие в Договоре о стратегических наступательных вооружениях. При этом речь о выходе из ДСНВ не идет.

В тот же день законопроект о приостановке участия России в ДСНВ был внесен на рассмотрение нижней палаты парламента. В Госдуме и Совете Федерации сообщили, что обе палаты оперативно рассмотрят документ.

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