В Москве проходит митинг-концерт в поддержку участников СВО

Выразить благодарность нашим военным пришли тысячи горожан

Большой праздник для защитников Отечества. В среду в Москве проходит митинг-концерт, посвящённый участникам спецоперации по защите Донбасса. Выразить благодарность нашим военным и добровольцам, которые отстаивают честь страны и защищают её суверенитет, пришли тысячи москвичей и гостей столицы.

В Лужниках - на трибунах Олимпийского комплекса - собрались тысячи людей, чтобы поддержать героев новейшей истории! Накануне важного праздника - Дня защитника Отечества - все мы хотим сказать спасибо воинам, которые с оружием в руках защищают граждан Донбасса.

Какая атмосфера на трибунах! Люди самых разных возрастов, национальностей и вероисповеданий, гражданские активисты, патриоты, собравшиеся в Лужниках, передают свое душевное тепло ребятам на передовой. Военнослужащим российской армии, добровольцам, опытным офицерам и новобранцам. С теми, кто сейчас в окопе, в разведке, поднимает в воздух дрон или только вернулся с задания или боевого вылета. И хотя географически нас разделяют тысячи километров, мы сердцем и душой рядом, говорят те, кто пришёл в преддверии Дня защитника Отечества в Лужники.

В патриотическом митинге-концерте принимают участие представители Народного фронта. Организована отдельная сцена и целая площадка активностей. Здесь научат изготовлению окопных свечей, плетению маскировочных сетей. Запланирована даже своя концертная программа с патриотическими песнями и стихами.

Есть в Лужниках даже многофункциональный проспект МЫВМЕСТЕ. Здесь гости и посетители - вовлеченные участники действа. На "Ярмарке добра" можно приобрести вещь, которую своими руками сделали ребята ил ЛНР и ДНР, а также Херсонской и Запорожской областей. Можно написать письмо защитнику и отправить его по "Доброй почте". Можно попробовать изготовить медальон для себя и для героя. И даже записаться в волонтёрский отряд.

За мужество и отвагу, смелость и решительность, проявленные в зоне специальной военной операции, со сцены поблагодарят известные музыканты и деятели культуры.

Анастасия Мартынова, "ТВ Центр".

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