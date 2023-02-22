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Власти ДНР: ВСУ скоро сдадут Артемовск

12:42
  • среда
  • 22 февраля 2023

Сдача города - вопрос времени

Украинские войска в скором времени могут сдать Артемовск, бои идут уже практически в центре города.

Об этом в среду, 22 февраля, заявил советник врио главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин.

"В любом случае время сдачи Артемовска - не просто захвата, а именно сдачи, то есть противник, скорее всего, будет вынужден сдать его - это вопрос времени. Я думаю, это произойдет достаточно скоро", - сказал он (цитата по РИА Новости).

В ДНР также считают, что Киев не сможет нанести контрудар под Артемовском. Для этого у противника не хватит сил, добавил Гагин.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинская армия не станет пытаться "отстоять" Артемовск любой ценой.

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