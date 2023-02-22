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Бочкарёв: Еще три флагманских медицинских центра построят в Москве до конца года

12:44
  • среда
  • 22 февраля 2023

Их готовность оценивается 70-80%

Работы по строительству трех флагманских медицинских центров в столице планируется завершить в этом году. Об этом сообщил заммэра столицы Андрей Бочкарёв.

По его словам, медицинское строительство в столице переживает настоящий бум – за последние 11 лет в Москве построено почти 130 поликлиник, станций скорой помощи и больничных корпусов. В настоящее время строится еще несколько десятков объектов здравоохранения, в том числе три суперсовременных флагманских центра на базе больниц.

Такие центры появятся на базе больниц им. С.П. Боткина, № 15 им. О.М.Филатова, а также им. В.М.Буянова. Строительная готовность первых двух составляет 80%, а третьего – почти 70 %. Таким образом, все три центра будут возведены уже в этом году, подчеркнул Бочкарёв.

В свою очередь глава Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов рассказал, что все медицинские учреждения оснастят самым современным и передовым оборудованием. Прием пациентов будет осуществляться по принципу триажа - поступающих больных разделят на три категории: "красную", то есть тем, кому нельзя ждать ни минуты, "желтую" – пациенты, требующие срочной помощи и "зеленую", то есть поступившие без угрозы для жизни.

Работа нового приемного отделения будет организована по принципу "врач — к пациенту", где пациенты больницы не перемещаются из кабинета в кабинет — специалисты сами приходят к ним.

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