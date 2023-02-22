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В Кремле назвали условие для возврата России к ДСНВ

12:55
  • среда
  • 22 февраля 2023

Путин четко обозначил то, что беспокоит Москву

Россия вернется в Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), когда страны Запада начнут принимать во внимание ее позицию.
Госдума приняла закон о приостановке участия России в ДСНВ

Об этом в среду, 22 февраля, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Владимир Путин четко обозначил то, что беспокоит Москву.

"Мы видим вовлеченность НАТО в конфликт, НАТО работает над тем, чтобы превратить локальный конфликт во вселенский. С другой стороны НАТО сохраняет враждебную позицию в отношении нашей страны, мы должны на это отвечать. Как только будет готовность принимать во внимание нашу озабоченность, тогда ситуация изменится", - заявил Песков (цитата по газете "Известия").

Накануне Владимир Путин в ходе оглашения послания Федеральному Собранию заявил о том, что Россия приостанавливает свое участие в Договоре о стратегических наступательных вооружениях. При этом речь о выходе из ДСНВ не идет.

Госдума уже единогласно приняла закон о приостановке участия России в Договоре по сокращению стратегических наступательных вооружений. Верхняя палата парламента рассмотрит документ сегодня после обеда.

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