В Красноярске загорелся склад

Над городом - столб чёрного дыма

Крупный пожар тушат на складе в Красноярске. Площадь возгорания - 12,5 тысяч квадратных метров. Людей оперативно эвакуировали. По предварительным данным, пострадавших нет.

Огонь вспыхнул около полудня и начал быстро распространяться. Поднявшийся столб чёрного дыма виден практически изо всех точек города. Жители жалуются на смог и неприятный запах. На месте работают более 120 человек, задействовано свыше 40 единиц техники.

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