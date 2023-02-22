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В Красноярске загорелся склад

14:43
  • среда
  • 22 февраля 2023

Над городом - столб чёрного дыма

Крупный пожар тушат на складе в Красноярске. Площадь возгорания - 12,5 тысяч квадратных метров. Людей оперативно эвакуировали. По предварительным данным, пострадавших нет.

Огонь вспыхнул около полудня и начал быстро распространяться. Поднявшийся столб чёрного дыма виден практически изо всех точек города. Жители жалуются на смог и неприятный запах. На месте работают более 120 человек, задействовано свыше 40 единиц техники.

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Пожар на кладе в Красноярске
Пожар на кладе в Красноярске
Пожар на кладе в Красноярске
Пожар на кладе в Красноярске
Пожар на кладе в Красноярске
Пожар на кладе в Красноярске
Пожар на кладе в Красноярске
Пожар на кладе в Красноярске
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