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Комитеты СФ рекомендовали одобрить закон о приостановке действия ДСНВ

13:39
  • среда
  • 22 февраля 2023

Документ рассмотрят после обеда

Комитеты Совета Федерации по международным делам и по обороне на совместном заседании поддержали приостановление действия ДСНВ между Россией и США.

Сенаторы рассмотрят документ в среду после обеда, передает РИА Новости. Ранее документ поддержали комитеты Госдумы.  

Накануне Владимир Путин в ходе оглашения послания Федеральному Собранию заявил о том, что Россия приостанавливает свое участие в Договоре о стратегических наступательных вооружениях. При этом речь о выходе из ДСНВ не идет.

В Кремле уточнили, что Россия вернется в ДСНВ, когда страны Запада начнут принимать во внимание ее позицию.

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