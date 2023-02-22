Комитеты СФ рекомендовали одобрить закон о приостановке действия ДСНВ

Документ рассмотрят после обеда
Комитеты Совета Федерации по международным делам и по обороне на совместном заседании поддержали приостановление действия ДСНВ между Россией и США.
Сенаторы рассмотрят документ в среду после обеда, передает РИА Новости. Ранее документ поддержали комитеты Госдумы.
Накануне Владимир Путин в ходе оглашения послания Федеральному Собранию заявил о том, что Россия приостанавливает свое участие в Договоре о стратегических наступательных вооружениях. При этом речь о выходе из ДСНВ не идет.
В Кремле уточнили, что Россия вернется в ДСНВ, когда страны Запада начнут принимать во внимание ее позицию.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"