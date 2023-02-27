Гороскоп на сегодня, 27 февраля, для всех знаков зодиака

Время подводить промежуточные итоги

Овны

Пришло время подвести итоги событий, которые произошли за два минувших года - с весны 2020-го. Что происходило в вашей жизни, чему вы научились?

Тельцы

Два года назад Сатурн вошел в ваш сектор карьеры, чтобы помочь вам достичь целей. Запишите свои победы и поражения за это время - это полезная практика. Проведите анализ.

Близнецы

Учеба и дальние поездки, путешествия, новые иностранные языки - в какой из этих тем вы преуспели? Дайте честные ответы, чтобы расти и развиваться дальше.

Раки

В 2020 году звезды ставили перед вами задачу: научиться жить без долгов, откладывать деньги. Пришло время разбора полетов: проанализируйте, что вам удалось, а что нет?

Львы

В личной жизни представителей этого знака - важный рубеж: нужно принять решение и дать оценку своему статусу. Счастливы ли вы в браке, отношениях или свободном полете?

Девы

Ваше здоровье - показатель отношения к себе и уровня ответственности. Разберитесь, достаточно ли вы спите, бываете на свежем воздухе, двигаетесь, отдыхаете.

Весы

Наверное, вы заметили, что развлечений и праздников стало меньше. Это Сатурн пытался научить вас радоваться мелочам и будням. Как считаете, у него получается?

Скорпионы

Строгая планета–ограничитель Сатурн с 2020 года занималась темой дома и семьи в вашей жизни. Вспомните события этих двух лет и подумайте, в чем их урок для вас.

Стрельцы

Наверняка за последние два года ваш круг общения сильно изменился: кто-то ушел, кто-то появился. Запишите, что вы думаете по поводу новых и старых друзей.

Козероги

Денежная тема очень актуальна: возможно, вам пришлось научиться зарабатывать новыми способами или экономить. Подумайте, за что вам стоит себя похвалить.

Водолеи

Сатурн готовится покинуть ваш знак, остановившись на прощанье в королевском, самом важном градусе. Прекрасный день для медитаций и работы с прошлым.

Рыбы

В начале марта закончится важный период вашей жизни и начнется новый. Сегодня звезды просят подвести итоги минувших двух лет и записать десять своих главных побед.

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