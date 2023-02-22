Во Франции школьник напал с ножом на учительницу

Напасть на преподавательницу подростку "подсказали голоса"

Телеканал BFM сообщил, что во французском департаменте Атлантические Пиренеи ученик средней школы Сен-Тома-д'Аквин напал с ножом на учительницу испанского языка.

Уточняется, что преподавательница получила удар в грудь, у нее зафиксирована остановка сердца и дыхания.

Радиостанция RTL передает, что от полученных ранений учительница скончалась.

Согласно данным СМИ, 16-летний подросток пронес нож в рюкзаке. В ходе первого допроса нападавший заявил, что "услышал голоса, которые сказали ему зарезать учителя".

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