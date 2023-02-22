Минобороны: Россия будет соблюдать ограничения СНВ-3

Процесс обмена уведомлениями также продолжится

Заместитель начальника главного управления международного военного сотрудничества Минобороны России генерал-майор Евгений Ильин заявил, что Москва будет соблюдать ограничения СНВ-3 по количеству носителей ядерных боезарядов.

"И, соответственно, процесс обмена уведомлений в рамках соглашений 1988 года между Советским Союзом и Соединёнными Штатами Америки также налажен, он существует и будет реализован в полном объеме", - добавил Ильин (цитата по РИА Новости).

По словам генерал-майора, данные меры необходимы для предотвращения ложных срабатываний и поддержания стратегической стабильности.

Во вторник Владимир Путин объявил в послании Федеральному собранию, что Россия приостанавливает участие в российско-американском Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений.

СНВ-3 (он же - ДСНВ) был официально продлен 5 февраля 2021 года. США и Россия взяли на себя обязательства сократить число ядерных боезарядов до 1550, а количество межконтинентальных баллистических ракет, снарядов на подводных лодках и стратегических бомбардировщиках - до 700.

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