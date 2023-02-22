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В России предотвратили диверсию на участке железной дороги

14:48
  • среда
  • 22 февраля 2023

Преступник задержан с поличным

Федеральная служба безопасности (ФСБ) предотвратила диверсию на участке свердловской железной дороги в Югре.

Житель Нижневартовска задержан с поличным. Возбуждено уголовное дело, сообщили в службе безопасности. 

Накануне в Белгороде суд вынес первый после начала специальной военной операции (СВО) на Украине приговор по делу о диверсии. Двое мужчин в Белгороде получили по 3,5 года колонии строгого режима за попытку повредить участок железной дороги в районе поселка Томаровка в марте 2022 года.

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