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Украина предложит продлить зерновую сделку на год

15:00
  • среда
  • 22 февраля 2023

Ранее Киев обвинил Россию в задержках с досмотром кораблей

Заместитель министра инфраструктуры Украины Юрий Васьков заявил, что Киев намерен выступить с предложением на год продлить продуктовую сделку, которая была заключена в июле прошлого года при участии ООН, России, Украины и Турции.

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Документ предполагает гарантии безопасности для вывоза зерна из черноморских портов Украины. Срок действия сделки истекает 18 марта.

"Мы будем просить продлить его не на 120 дней, а хотя бы на один год, потому что украинскому и мировому аграрному рынку необходимо иметь возможность планировать эти объемы экспорта в долгосрочной перспективе", - цитирует украинского замминистра Reuters.

Как уточнил Васьков, Киев будет настаивать на увеличении числа групп по досмотру судов.

Ранее Киев обвинил Россию в задержках с досмотром кораблей, что приводило к сокращению объема отгрузок и потерям трейдеров. Москва опровергла эти обвинения.

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