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Боррель заявил о незаменимости Европы для России

15:20
  • среда
  • 22 февраля 2023

По мнению главы евродипломатии, Москва не найдет других покупателей газа

В Брюсселе убеждены, что России не удастся найти новых клиентов, которые бы смогли заменить Европу. Такое заявление в среду, 22 февраля, сделал верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.
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Чиновник признал, что 2022 год "был неплохим для российской экономики". По мнению Борреля, это объясняется резким подорожанием энергоносителей. Европа все еще зависела от российских поставок, "мы должны были продолжать покупать у них (газ), альтернативы не было, а цены были очень высокими".

Однако, как утверждает Боррель, ситуация изменилась: если раньше 40% газа Европа закупала у России, то теперь этот показатель снизился до 6%.

Что касается ситуации на Украине, глава евродипломатии призвал продолжить поддержку Киева, поскольку "если военная помощь Украине будет прекращена, Россия продолжит нападать, и Украина не сможет защитить себя", сообщает РИА Новости.

Ранее российский вице-премьер Александр Новак заявил, что в ближайшие пять-десять лет мир столкнется с серьезными проблемами, сильнее всего это затронет Европу, так как они уменьшили импорт российского газа и ориентируются сейчас на СПГ и рост собственной добычи, который кратковременно произошел в Норвегии и Великобритании. Однако, по словам Новака, ресурсы там очень ограничены, поэтому увеличение не будет долгосрочным.

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Жозеп Боррель
Жозеп Боррель
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