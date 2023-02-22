Боррель заявил о незаменимости Европы для России

По мнению главы евродипломатии, Москва не найдет других покупателей газа

В Брюсселе убеждены, что России не удастся найти новых клиентов, которые бы смогли заменить Европу. Такое заявление в среду, 22 февраля, сделал верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

Чиновник признал, что 2022 год "был неплохим для российской экономики". По мнению Борреля, это объясняется резким подорожанием энергоносителей. Европа все еще зависела от российских поставок, "мы должны были продолжать покупать у них (газ), альтернативы не было, а цены были очень высокими".

Однако, как утверждает Боррель, ситуация изменилась: если раньше 40% газа Европа закупала у России, то теперь этот показатель снизился до 6%.

Что касается ситуации на Украине, глава евродипломатии призвал продолжить поддержку Киева, поскольку "если военная помощь Украине будет прекращена, Россия продолжит нападать, и Украина не сможет защитить себя", сообщает РИА Новости.

Ранее российский вице-премьер Александр Новак заявил, что в ближайшие пять-десять лет мир столкнется с серьезными проблемами, сильнее всего это затронет Европу, так как они уменьшили импорт российского газа и ориентируются сейчас на СПГ и рост собственной добычи, который кратковременно произошел в Норвегии и Великобритании. Однако, по словам Новака, ресурсы там очень ограничены, поэтому увеличение не будет долгосрочным.

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