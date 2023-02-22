В Африке начались военно-морские учения России, ЮАР и Китая

Активная часть учений будет проходить с 25 по 27 февраля

В ЮАР состоялась официальная церемония открытия трехсторонних военно-морских учений России, ЮАР и Китая. Об этом в среду, 22 февраля, рассказали в российском Министерстве обороны.

В церемонии открытия участвовали главком ВМФ России адмирал Николай Евменов, замглавкома ВМС Китая вице-адмирал Ли Юйцзе, заместитель начальника объединенного командования ЮАР контр-адмирал Бубеле Мхлана, другие почетные гости. В качестве наблюдателя на учениях присутствуют ВМС Бразилии.

От российского флота на учениях задействован фрегат "Адмирал Горшков", совершающий первый дальний поход с гиперзвуковыми ракетами "Циркон", и средний морской танкер "Кама" Северного флота. ВМС Китая представлен фрегатом "Жичжао", эсминцем "Хуайнань" и судном обеспечения "Кэкэсилиху", ВМС ЮАР — фрегатом "Менди".

Активная часть учений будет проходить с 25 по 27 февраля. Адмирал Евменов выразил глубокую заинтересованность в укреплении военно-морского сотрудничества с китайскими и южноафриканскими моряками, сообщает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что в порт Ричардс-Бей прибыл российский фрегат "Адмирал Горшков" для участия в учениях. Носитель гиперзвуковых ракет "Циркон" фрегат "Адмирал Горшков" с января находится на боевой службе по приказу Верховного Главнокомандующего Владимира Путина. В порту фрегат посетил главнокомандующий ВМФ России адмирал Николай Евменов.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"