Власти ЛНР объяснили отключение мобильного интернета в регионе

Эта мера является вынужденной

Мобильный интернет в Луганской Народной Республике (ЛНР) отключен для обеспечения безопасности. Об этом в среду, 22 февраля, рассказал временно исполняющий обязанности главы региона Леонид Пасечник.

Комментируя объявление оператора связи "Мобильные коммуникационные системы" об отключении мобильного интернета с 11 февраля, Пасечник заявил, что "выключение интернета — это необходимая мера". По словам главы ЛНР, если бы такое решение не было своевременно принято, "это могло бы привести к достаточно неприятным ситуациям в виде обстрелов".

Пасечник заверил, что мобильный интернет снова будет включен, как только это станет безопасно. При этом он добавил, что идет коммуникация с российскими операторами "большой четверки", но сроки их вхождения в республику пока неизвестны, сообщает ТАСС.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что безопасность новых российских регионов является абсолютным приоритетом. Они "должны быть освобождены от угроз нацификации, которым они подвергались долгие, долгие годы, и которые должны обеспечить безопасность всех людей, которые там живут".

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