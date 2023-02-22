Москвичам рассказали о погоде в последние дни зимы

Погодные условия будут близки к климатической норме

В последние дни зимы, 27 и 28 февраля, погода в Москве будет "умеренной". Об этом в среду, 22 февраля, рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Метеоролог уточнил, что в понедельник, 27 февраля, и ночью, и днем прогнозируется от минус 3 до минус 8 градусов, небольшой снег. Во вторник ночью ожидается минус 7-10 градусов, днем — минус 1-5 градусов.

Про 1 марта говорить рано, пока есть только предварительные расчеты, отметил Вильфанд. Однако он предположил, что в первый день календарной весны в столичном регионе будет минус 2-7 градусов ночью, а днем — от 0 до минус 5 градусов и небольшой снег.

Более подробно можно будет говорить о погоде в начале весны чуть позже, цитирует эксперта АГН "Москва".

Ранее Вильфанд сообщал, что среда, согласно прогнозам, станет самым морозным днем недели, хотя в целом в столичном регионе погода будет спокойная. В четверг морозы в столичном регионе сохранятся, столбики термометров по-прежнему будут показывать значения на 8 градусов ниже нормы.

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