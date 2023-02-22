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Путин на концерте в "Лужниках": прямо сейчас идет бой на наших исторических рубежах за наших людей

16:12
  • среда
  • 22 февраля 2023

Президент выступил с речью

Президент России Владимир Путин в среду посетил концерт-митинг в "Лужниках", сообщает ТАСС.

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Как заявил в ходе выступления перед собравшимися глава государства, "прямо сейчас идет бой на наших исторических рубежах за наших людей".

Российский лидер добавил, что весь российский народ является защитниками Отечества.

"При защите наших интересов, людей, культуры, языка, территории - весь наш народ является сегодня защитником Отечества. Мы гордимся теми, кто сражается за нас, сегодня их поддерживает вся страна. Когда мы вместе, нам нет равных! За единство российского народа - ура!", - заявил российский лидер.

Со сцены "Лужников" глава государства поздравил всех с 23 февраля, спел гимн и поприветствовал офицеров.

Ранее на концерте уже выступили Шаман, "Любэ", Александр Ванюшкин, Григорий Лепс, Олег Газманов, Владимир Машков. Военнослужащий Николай Романенко исполнил рэп-версию песни "Катюша".

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