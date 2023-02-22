Лавров поблагодарил КНР за сбалансированный подход к кризису на Украине

Глава МИД России встретился с китайским дипломатом

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в среду, 22 февраля, обсудил ряд вопросов двусторонней и международной повестки с главой канцелярии Комиссии ЦК Компартии Китая по иностранным делам Ван И.

Российский дипломат выразил благодарность своему китайскому коллеге за сбалансированный подход, который Пекин демонстрирует в отношении ситуации на Украине.

Лавров также поприветствовал готовность Китая играть позитивную роль урегулировании украинского кризиса. Он подчеркнул, что видение КНР и России относительно путей решения "горячих международных вопросов" во многом совпадает, сообщает РИА Новости.

Приветствуя Ван И в Москве, Лавров также поздравил его с назначением на должность главы канцелярии Комиссии ЦК Компартии Китая по иностранным делам. Российский министр выразил убежденность в том, что это будет способствовать дальнейшему укреплению преемственности российско-китайских отношений, стратегического взаимодействия и всестороннего партнерства, сообщается на официальном сайте МИД России.

Ранее китайский министр иностранных дел Цинь Ган призвал другие государства прекратить сваливать вину на Китай за события на Украине и раздувать заявления в духе "сегодня Украина, завтра Тайвань". Конкретные страны китайский министр не назвал, однако прежде власти КНР уже неоднократно отмечали вмешательство США в суверенные дела других стран и звучащие из Вашингтона голословные обвинения.

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