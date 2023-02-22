ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Лавров поблагодарил КНР за сбалансированный подход к кризису на Украине

16:40
  • среда
  • 22 февраля 2023

Глава МИД России встретился с китайским дипломатом

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в среду, 22 февраля, обсудил ряд вопросов двусторонней и международной повестки с главой канцелярии Комиссии ЦК Компартии Китая по иностранным делам Ван И.
Китай может стать посредником в разрешении кризиса вокруг Украины

Российский дипломат выразил благодарность своему китайскому коллеге за сбалансированный подход, который Пекин демонстрирует в отношении ситуации на Украине.

Лавров также поприветствовал готовность Китая играть позитивную роль урегулировании украинского кризиса. Он подчеркнул, что видение КНР и России относительно путей решения "горячих международных вопросов" во многом совпадает, сообщает РИА Новости.

Приветствуя Ван И в Москве, Лавров также поздравил его с назначением на должность главы канцелярии Комиссии ЦК Компартии Китая по иностранным делам. Российский министр выразил убежденность в том, что это будет способствовать дальнейшему укреплению преемственности российско-китайских отношений, стратегического взаимодействия  и всестороннего партнерства, сообщается на официальном сайте МИД России.

Ранее китайский министр иностранных дел Цинь Ган призвал другие государства прекратить сваливать вину на Китай за события на Украине и раздувать заявления в духе "сегодня Украина, завтра Тайвань". Конкретные страны китайский министр не назвал, однако прежде власти КНР уже неоднократно отмечали вмешательство США в суверенные дела других стран и звучащие из Вашингтона голословные обвинения.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Сергей Лавров и Ван И
Сергей Лавров и Ван И
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.