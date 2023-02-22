Штурмовые отряды обходят город

Прячась под козырьком не от южного солнца, а от "Джавеллинов", танкисты выводят на позиции Т-72. Такая простая конструкция помогает очень хорошо от ударов сверху по башне. За лесом - река Днепр, где на противоположном берегу воздушная разведка обнаружила украинский опорный пункт. С помощью беспилотника смотрят, куда лег снаряд. Производят корректировку либо дают приказ на ведение огня с теми же установками прицела. Участок фронта - Сватово-Кременная. Трассирующие боеприпасы для зенитных установок - это очень эффективно. Сразу видно, куда ложится очередь.

На окраинах Артемовска идут уличные бои. При этом штурмовые отряды широкими клещами обходят город. Сообщается о завершении зачистки населенного пункта Ягодное и входе российских подразделений в соседнюю Берховку. Это север - северо-запад от Артемовска. С юго-запада удары штурмовиков идут в направлении Ивановского. Через этот населенный пункт проходит дорога на Константиновку, и трасса больше не используется для снабжения украинских подразделений.

При поддержке авиации и артиллерии продолжаются бои возле Донецка. Киевские военачальники признают, что в Угледаре у подразделений ВСУ ситуация становится критической. Высокий темп стрельбы "Градов" обеспечивает покрытие снарядами максимальной площади. Удары наносят по скоплению пехоты противника.

После того, как отработала артиллерия, на штурм Угледара идут отряды морской пехоты. Мирных жителей в этих районах не осталось. Каждый дом - это позиции ВСУ. По данным российского Министерства обороны, в результате ударов российской армии за минувшие сутки уничтожено не менее 500 украинских солдат. Это потери, подтвержденные средствами объективного контроля.

Игорь Конашенков, представитель Минобороны России: "Ракетными войсками и артиллерией за сутки поражены 84 артиллерийских подразделения ВСУ на огневых позициях, а также живая сила и техника в 113-ти районах. В районе населенного пункта Доброволье Донецкой народной республики поражен пункт управления 72-й механизированной бригады ВСУ. Кроме того, в районе населенного пункта Мемрик Донецкой народной республики поражен пункт временной дислокации подразделения иностранных наемников".

По имеющейся информации, минувшей ночью ВСУ попытались нанести удары в том числе по Мариуполю американскими дальнобойными бомбами малого диаметра. Фактически - это ракеты, так как боеприпасы оснащены реактивными двигателями. Это первое применение подобного оружия в зоне СВО. В тыловом Мариуполе разрушений и жертв нет. Отлично отработали российские средства ПВО.

Дмитрий Гусев, "ТВ Центр"

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