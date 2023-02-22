Задержан подозреваемый в поджоге на Международной улице

Жертвами пожара стали 7 человек, еще 11 пострадали

Эпицентр пожара, как видно по выгоревшим окнам, находился на 5 этаже, именно там и погибли люди. Сейчас в этих помещениях продолжают работать следователи-криминалисты. А жители гостиницы постепенно возвращаются в свое жилье.

Пожар начался поздно вечером, когда все были дома. Очень быстро пламя распространилось на несколько квартир. Жители верхних этажей оказались в ловушке. Люди выпрыгивали из окон.

Еще до приезда пожарных выбираться из задымленного дома людям помогали прохожие. Всего эвакуировали 200 человек.

В квартире, где начался пожар, проживали две семьи. Сестры с детьми. По версии следователей, причиной возгорания стал умышленный поджог. Сосед был недоволен шумом. Моментально возгорание распространилось на шесть квартир и коридор на пятом этаже. Соседи, говорят что чувствовали едкий химический запах. Вероятно, мужчина использовал какую-то жидкость для розжига

"Мужчина, действуя из личных неприязненных отношений к жильцам общежития, совершил поджог, в результате которого погибли 7 человек, в том числе и несовершеннолетние. В настоящее время установлена личность предполагаемого подозреваемого в совершении преступления", - сообщили в СК.

С огнем удалось справиться через два часа. 11 пострадавших увезли в столичные медучреждения. Погибли семь человек, среди них - двое детей.

"Сестру уже не вернуть - поэтому не хочется уже даже думать о чем-то хорошем. Настолько кажется, что все вокруг одичали. Ведь ни в драке, ни проводка там сгорела, а просто вот банальная семейная ссора привела к этому", - сказал родственник погибшей.

Общежитие квартирного типа принадлежит заводу "Москабель". Раньше здесь давали комнаты работникам. Потом первые четыре этажа здания переоборудовали под гостиницу - сравнительно недорогую. Здесь можно было арендовать комнату за 11 тысяч рублей в месяц.

Олеся родилась и выросла в этом доме. Уверяет, что здесь за порядком уже давно никто не следит. И пожар в многоэтажке - тоже уже не первый.

По факту гибели людей возбуждено уголовное дело. Подозреваемый в поджоге задержан. Сообщается, что он - уроженец Белгородской области. Следователи намерены проверить и соблюдение мер противопожарной безопасности. Хотя к собственникам этого здания, которых, по словам местных жителей, никто никогда не видел, могут возникнуть и другие вопросы.

Елена Сахно, Роман Борискин, Дмитрий Власов, "ТВ Центр"

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