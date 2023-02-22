Великобритания пообещала не отправлять военных на Украину

При этом Лондон оказывает Киеву помощь оружием и деньгами

Британские власти не собираются отправлять свои войска на Украину. Такое заявление сделал в среду, 22 февраля, государственный министр иностранных дел Великобритании по делам Европы и Северной Америки Лео Докерти.

Как подчеркнул британский политик, отправка военных Великобританией на Украину — это "немыслимо", поскольку это означало бы ввязывание НАТО в конфликт.

По словам Докерти, Североатлантический альянс не является стороной в этом конфликте, что уже неоднократно подчеркивалось, сообщает РИА Новости.

Ранее в посольстве России в Лондоне отметили, что заявления британских политиков ведут к дальнейшей эскалации острой военно-политической напряженности на европейском континенте и углублению конфронтации, "в которую Великобритания с каждым днем втягивается все больше".

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