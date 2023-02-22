ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Великобритания пообещала не отправлять военных на Украину

16:59
  • среда
  • 22 февраля 2023

При этом Лондон оказывает Киеву помощь оружием и деньгами

Британские власти не собираются отправлять свои войска на Украину. Такое заявление сделал в среду, 22 февраля, государственный министр иностранных дел Великобритании по делам Европы и Северной Америки Лео Докерти.
Sky News: Великобритании хватит боеприпасов лишь на несколько дней боевых действий

Как подчеркнул британский политик, отправка военных Великобританией на Украину — это "немыслимо", поскольку это означало бы ввязывание НАТО в конфликт.

По словам Докерти, Североатлантический альянс не является стороной в этом конфликте, что уже неоднократно подчеркивалось, сообщает РИА Новости.

Ранее в посольстве России в Лондоне отметили, что заявления британских политиков ведут к дальнейшей эскалации острой военно-политической напряженности на европейском континенте и углублению конфронтации, "в которую Великобритания с каждым днем втягивается все больше".

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Военнослужащие армии Великобритании
Военнослужащие армии Великобритании
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.