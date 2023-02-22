Байден раскритиковал решение России о приостановке участия в ДСНВ

Российский лидер Владимир Путин объявил об этом 21 февраля

Президент России Владимир Путин совершил "ошибку", решив приостановить участие Москвы в совместном с Вашингтоне Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Такое мнение в среду, 22 февраля, высказал президент США Джо Байден.

Американский лидер сделал такое заявление во время общения с журналистами перед встречей с "Бухарестской девяткой", уточняет РИА Новости.

21 февраля в своем послании Федеральному собранию президент России Владимир Путин заявил, что Москва приостанавливает участие в ДСНВ, хотя речь о полном выходе из договора не идет. В Кремле позднее отметили, что "как только будет готовность принимать во внимание нашу озабоченность, тогда ситуация изменится".

В российском Минобороны при этом уточнили, что Москва будет соблюдать ограничения СНВ-3 по количеству носителей ядерных боезарядов, а процесс обмена уведомлениями в рамках соглашения "существует и будет реализован в полном объеме".

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