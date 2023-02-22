"Дурная постановка": МИД России оценил визит Байдена в Киев

США хотят повысить градус эскалации на Украине, заявили в ведомстве

Визит американского лидера Джо Байдена на Украину "был обставлен драматургией", однако это "напоминало дурную постановку обреченного на провал захолустного театра". Такое заявление в среду, 22 февраля, сделала официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

Как отметила чиновница, Белый дом старался показать миру свою веру в успех режима Зеленского и намерение помогать ему до победного конца. При этом Захарова напомнила мнение ряда криминалистов и психологов о том, что "преступника всегда тянет на место преступления".

При этом американцы даже не обмолвились о стремлении к политическому урегулированию кризиса на Украине, указала Захарова. Она заявила, что это свидетельствует о безответственном и авантюристическом намерении США повышать градус эскалации в противостоянии с Россией, сообщается на официальном сайте МИД.

20 февраля стало известно о поездке Джо Байдена в Киев, заранее этот визит не анонсировали и объявили о нем уже по прибытии политика в украинскую столицу. Байден встретился с Владимиром Зеленским, заверил его в дальнейшей поддержке, пообещал "миллиарды" бюджетных средств и новые поставки вооружений, а также обсудил с ним новые антироссийские санкции.

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