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Китай предостерег другие страны от угроз в адрес Пекина и Москвы

17:59
  • среда
  • 22 февраля 2023

Китайский дипломат Ван И побывал в Москве

Президент России Владимир Путин в среду, 22 февраля, принял в Кремле члена политбюро Центрального комитета Коммунистической партии Китайской Народной Республики – начальника канцелярии Комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ван И.

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Российский лидер подчеркнул, что российско-китайские отношения развиваются так, как и планировалось в предыдущие годы, при этом "все идет поступательно, развивается, мы достигаем новых рубежей".

Путин отметил усложнение международных отношений в последнее время и указал, что в этих условиях сотрудничество на международной арене между Китайской Народной Республикой и Российской Федерацией имеет очень важное значение для стабилизации международной обстановки, сообщается на официальном сайте Кремля.

Ван И, в свою очередь, подчеркнул, что отношения Пекина и Москвы не направлены против третьих стран, а также не поддаются давлению извне. Китайский дипломат предупредил, что российско-китайские отношения не терпят вмешательства со стороны других государств, а также любых угроз, сообщает РИА Новости.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил с Ван И ситуацию на Украине. Российский дипломат подчеркнул, что видение КНР и России относительно путей решения "горячих международных вопросов" во многом совпадает.

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