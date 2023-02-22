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Финляндия и Швеция решили вступать в НАТО вместе

18:39
  • среда
  • 22 февраля 2023

С заявкой Стокгольма возникли проблемы из-за позиции Турции

Финляндия намерена вступить в Североатлантический альянс вместе со Швецией. Такое заявление сделал в среду, 22 февраля, президент Финляндии Саули Ниинистё.
Турция согласилась отдельно рассмотреть вступление Финляндии в НАТО

Эти слова подтвердил премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон, заявив, что страны желают вступить в НАТО одновременно.

Ниинистё подчеркнул, что его страна "хочет вступить в НАТО рука об руку со Швецией", сообщает РИА Новости.

Финляндия подавала заявку на вступление в НАТО одновременно со Швецией. Однако отношения Турции и Швеции резко обострились после публичной акции по сожжению Корана в Стокгольме с ведома и согласия шведских властей, а согласие Анкары как одного из членов Альянса необходимо, чтобы Швеция была принята в НАТО.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара в настоящее время не смотрит положительно на принятие Швеции в НАТО. При этом политик проинформировал генерального секретаря НАТО о готовности Анкары рассмотреть отдельно вопрос о принятии Финляндии в Альянс.

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