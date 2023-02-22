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Россия работает над заменой SWIFT

18:45
  • среда
  • 22 февраля 2023

Для защиты от внешнего давления

Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что Россия предпринимает усилия для отказа от SWIFT.
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"Мы продолжаем предпринимать усилия, направленные на постепенный переход от SWIFT на защищенные от внешнего давление механизмы передачи финансовой информации. Для этого активно развиваются различные другие пути передачи финансовой информации, в том числе под эгидой Банка России", - цитирует спикера внешнеполитического ведомства ТАСС.

SWIFT - это система обмена информацией между банками, используемая по всему миру. Ее контролирует одноименная международная организация, базирующаяся в Бельгии. В КНР используется локальный аналог SWIFT под названием CIPS.

В рамках антироссийских санкций, введенных из-за конфликта на Украине, многие российские банки были отключены от SWIFT.

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