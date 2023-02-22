Россия работает над заменой SWIFT

Для защиты от внешнего давления

Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что Россия предпринимает усилия для отказа от SWIFT.

"Мы продолжаем предпринимать усилия, направленные на постепенный переход от SWIFT на защищенные от внешнего давление механизмы передачи финансовой информации. Для этого активно развиваются различные другие пути передачи финансовой информации, в том числе под эгидой Банка России", - цитирует спикера внешнеполитического ведомства ТАСС.

SWIFT - это система обмена информацией между банками, используемая по всему миру. Ее контролирует одноименная международная организация, базирующаяся в Бельгии. В КНР используется локальный аналог SWIFT под названием CIPS.

В рамках антироссийских санкций, введенных из-за конфликта на Украине, многие российские банки были отключены от SWIFT.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"