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Мишустин поручил подготовить предложения по исполнению послания Путина

18:40
  • среда
  • 22 февраля 2023

Назначены ответственные лица по конкретным направлениям

Председатель российского правительства Михаил Мишустин поручил своим заместителям к 7 марта представить предложения о порядке исполнения послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию.

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В частности, за первым вице-премьером Андреем Белоусовым закреплены вопросы, связанные с подготовкой дополнительных мер по деофшоризации экономики, с ускорением внесения в Госдуму законопроектов для запуска с апреля 2023 года госпрограммы долгосрочных сбережений граждан, а также с установлением страхового покрытия для добровольных пенсионных накоплений.

Вице-премьеру Виктории Абрамченко поручено совместно с главами российских регионов подготовить перечень объектов накопленного экологического вреда, которые будут ликвидированы после завершения действующей программы ликвидации свалок.

Татьяна Голикова займется вопросами создания специального государственного фонда, который будет обеспечивать поддержку ветеранов и семей погибших участников спецоперации. Также в ее ведении будут находиться вопросы дополнительной индексации минимального размера оплаты труда на 10% с 1 января 2024 года, обеспечения предоставления материнского капитала в новых регионах семьям, в которых дети родились начиная с 2007 года, увеличения размера социального налогового вычета по расходам на образование детей, на собственное обучение и медицинские расходы.

Вице-премьер – министр промышленности и торговли Денис Мантуров должен представить предложения по запуску специальной программы льготного арендного жилья для работников ОПК, расширению налоговых льгот при закупке компаниями отечественного высокотехнологичного оборудования и утверждению их перечня по отраслям.

Также Мантуров уполномочен курировать вопрос корректировки нормативной базы для закупок автомобилей с комплектом санитарно-диагностического оборудования, сообщает пресс-служба кабмина.

21 февраля президент России Владимир Путин выступил с очередным посланием Федеральному собранию. В нем глава государства раскрыл основные вопросы развития страны и выдвинул ряд предложений в экономической и социальной областях.

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