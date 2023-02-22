"Родина - это семья": как прошел митинг-концерт в "Лужниках"

В торжествах принял участие Владимир Путин

На трибунах олимпийского комплекса "Лужники" - тысячи людей. Все они пришли поддержать героев новейшей истории. Воины Донбасса - народные герои. Благодарность - со сцены и с трибун. (

В "Лужниках" - волонтеры, отправляющие на передовую грузы, помогающие семьям мобилизованных, матери, сестры и жены добровольцев. Несмотря на морозную погоду - от эмоций бросает в жар.

Когда на сцену выходит российский президент, многотысячные трибуны начинают скандировать: "Путин, Россия, Победа" - именно в такой последовательности. Но прежде чем подойти к микрофону, Владимир Путин благодарит героев - пожимает руки участникам спецоперации.

Путин: "Дорогие друзья! Добрый день! Мы встречаемся с вами в преддверии Дня защитника Отечества. В этом словосочетании, в этих словах есть что-то мощное, огромное, я бы так сказал, мистическое и святое. Недаром одна из самых известных молитв начинается со слов "Отче наш": "отче" – отец, и в этом есть что-то очень близкое каждому человеку. Мы ведь говорим тоже и "Родина-мать". Речь идет о семье, речь идет о чем-то огромном, мощном и в то же время близком сердцу каждого человека: это и Родина, и семья. А по большому счету и Родина - это семья: в нашем сердце это одно и то же. Есть люди, вот они здесь стоят рядом со мной, слева, справа, - есть люди, которые принимают для себя решение защищать самое святое и самое дорогое, что у нас есть: семью и Родину".

Страна и армия едины. И несмотря на то, что нас разделяют сотни километров, сердцем и душой все там, где идет бой на передовой, поднимаются на боевое задание истребители.

Путин: "Сегодня - в рамках специальной военной операции - мы здесь с вами собрались на, по сути, праздничное мероприятие, но я знаю - сейчас только слушал высшее военное руководство страны - о том, что прямо сейчас идёт бой на наших исторических рубежах за наших людей. Его ведут такие же мужественные бойцы, которые и здесь стоят сейчас рядом с нами. Они сражаются героически, мужественно, храбро. Мы гордимся ими – гордимся, и в их честь – трижды "ура".

Кажется, это многотысячное "ура" долетело до каждого бойца на передовой. Но президент подчеркивает: защитник Отечества - не только тот, кто носит погоны или охраняет рубежи с оружием в руках. Все люди, прямо или косвенно приближающие победу, все они - защитники Отечества. И их поддерживает вся страна.

Путин: "Это и медработники, которые помогают нашим бойцам вставать на ноги, это и врачи, и медсестры, и нянечки, это, конечно же, и работники оборонных предприятий, транспортного сектора, все, кто это делает. Дорогие друзья, это и вы все вместе, которые пришли сегодня поддержать наших бойцов. Спасибо! Это даже дети, которые пишут свои письма в поддержку наших бойцов. Это очень важно. В этом смысле при защите наших интересов, при защите наших людей, при защите нашей культуры, языка, территории все, весь наш народ является защитником Отечества. Низкий всем поклон. Поздравляю вас с наступающим праздником - Днем защитника Отечества!".

Когда зазвучал гимн Российской Федерации, президент страны, участники специальной военной операции, артисты и музыканты, гости концерта - все запели в унисон. После - Владимир Путин считает своим долгом поблагодарить каждого героя, пожимает руку офицеру и рядовому, летчику и саперу.

Многотысячная толпа Владимира Путина долго не отпускает. И прославляют главных героев - бойцов.

Дмитрий Афанасьев в зоне проведения СВО - 5 месяцев. Приехал на концерт одним днем, получив увольнение. "Мне есть с чем сравнить. Пять месяцев назад и сейчас. Я вижу уверенность в глазах людей. Я вижу, что наши бойцы, командиры по-другому воспринимают сейчас то, что происходит. Они уверены в себе", - говорит он.

"Ангел" - позывной военнослужащего из Челябинска, многодетного отца Юрия Гагарина. Они спасли 367 детей в Мариуполе. Когда герой выходит на сцену, у старшей из них Ани от волнения перехватывает голос. Расплакавшуюся девочку подбадривают зрители. Ради того, чтобы сказать дяде Юре "спасибо", дети приехали из Мариуполя. Обнимают военнослужащего как родного. Кавалер Ордена мужества так и говорит - все свои: "Это дети. Дети Донбасса, дети Мариуполя - это наши дети. И мы - российская армия - обязаны защитить этот народ и этих детей".

Со цены звучат узнаваемые хиты, песни, ставшие вновь актуальными с началом СВО, как, например, легендарная песня из фильма "Белорусский вокзал" - знаковая для всех поколений москвичей. Звучит и украинский язык - родной язык жителей новых регионов. А также композиции, ставшие неотъемлемым символом спецоперации.

Песня "Триста тридцать три" уже стала неофициальным гимном. Ее автор - полковник в отставке, ветеран боевых действий, а сейчас волонтер - тамбовчанин Александр Ванюшкин.

"Я просто взял гармошку и поехал на фронт поднимать дух наших бойцов. Потому что защищать свою Родину - это не только выбор, а священный долг каждого человека", - говорит он.

Бойцам, которые сейчас рискуют собственными жизнями в зоне специальной военной операции, поют коллективы из Донбасса. В патриотическом митинге-концерте принимают участие представители Народного фронта. На отдельной сцене учат изготовлению окопных свечей и плетению маскировочных сетей. Волонтеры движения "Мы вместе" организовали ярмарку добра. На ней можно было приобрести памятную вещь, созданную руками детей Донбасса, Херсонской и Запорожской областей. Можно попробовать изготовить медальон для себя и для героя. И даже записаться в волонтерский отряд.

Анастасия Мартынова, Егор Миронов, Валерия Дзгоева, Дмитрий Гусев, "ТВ Центр"

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