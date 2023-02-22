Путин встретился в Кремле с главным дипломатом Китая

Стратегическое партнерство Москвы и Пекина продолжает развиваться

Это не первая встреча Владимира Путина и Ван И. Главный китайский дипломат и раньше неоднократно приезжал в Москву. Как правило - передавал российскому президенту личное послание от председателя КНР или обговаривал детали будущей встречи двух лидеров. Вот и сегодня Путин заявил, что ждет товарища Си в гости.

Путин: "Прежде всего хотел бы воспользоваться случаем, тем, что вы находитесь у нас, и в начале беседы передать самые наилучшие пожелания нашему, моему другу – председателю КНР товарищу Си Цзиньпину. У нас много совместной работы. И, конечно, мы ждем председателя Китайской народной республики с визитом в Россию - мы договаривались об этом раньше".

Ван И: "Сначала позвольте мне передать вам искренний привет и пожелания от председателя Си Цзиньпина. Я здесь для того, чтобы всесторонне реализовать ваши договоренности в целях достижения больших результатов нашего сотрудничества в различных сферах".

Ван И курирует основные вопросы внешней политики КНР. Занимая должность руководителя канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК КПК, он стоит выше министра иностранных дел во внутренней китайской иерархии. А потому логично, что большая часть встречи с российским лидером была посвещена именно международной повестке.

Путин: "Международные отношения сегодня сложны. Они не стали лучше после распада двуполярной системы - наоборот даже: приобрели более острый характер. В этой связи сотрудничество на международной арене между Китайской народной республикой и Российской Федерацией, как мы неоднократно подчеркивали, имеет очень важное значение для стабилизации международной обстановки".

Москва и Пекин активно взаимодействуют по множеству направлений. В рамках международных организаций - таких как ООН, БРИКС и ШОС, в гуманитарной сфере, в военной. К примеру, сегодня в Индийском океане начались совместные учения России, Китая и Южно-Африканской Республики. Моряки трех стран отработают действия по освобождению захваченного корабля, оказанию помощи судну, которое терпит бедствие, а также отразят учебные атаки средств воздушного нападения противника.

Успешно сотрудничает Москва с Пекином, конечно, и в экономике.

Путин: "Российско-китайские отношения развиваются так, как мы и планировали в предыдущие годы: все идет поступательно, развивается, мы достигаем новых рубежей. И прежде всего речь, конечно, о вопросах экономического характера. Мы ставили перед собой цель достичь в 2024 году уровня 200 миллиардов долларов. В прошлом году это было уже 185 миллиардов. Есть все основания полагать, что мы наших целей в уровне торгового оборота достигнем, может быть, даже раньше, чем мы планировали: торговый оборот растет.

Ван И: "Наши отношения не поддаются давлению со стороны третьих сторон, поскольку у нас есть очень крепкий фундамент - и со стороны экономики, и политики, и культуры. Мы вместе поддерживаем многополярность, а также демократизацию международных отношений".

Ван И говорит об этом не случайно. В последнее время западные страны усилили давление на Китай. Американские и европейские чиновники предупредили о недопустимости поставок вооружения России. Пекину такой тон явно не понравился - в ответ он тут же ввел санкции против американских компаний, которые снабжают оружием Тайвань. Было также заявлено, что США не имеют права читать кому-либо нотации.

Беседа примерно в том же духе состоялась у Ван И и лично с Жозепом Боррелем, о чем сам же глава европейской дипломатии и рассказал журналистам.

Боррель: "У нас состоялся откровенный разговор в Мюнхене. Господин Ван И спросил меня: почему тебя беспокоит то, что я могу дать оружие России, когда сам ты даешь оружие Украине?".

Лицемерный Запад такой подход Пекина, конечно, выводит из себя. Неслучайно накануне приезда Ван И в Россию NYT вышла со статьей, где американские журналисты откровенно фантазируют, выдавая желаемое за действительное. Мол, Китай, остро нуждается в возрождении своей экономики, а потому жаждет сближения с Европой и дистанцируется от Москвы. Хлесткий ответ на это тут же публикует Global Times - рупор правительства Поднебесной. Меткая карикатура: дядюшка Сэм пытается разрушить крепкие российско-китайские отношения, а ничего у него не выходит.

Глава российского МИД Сергей Лавров за столом переговоров отметил: Россия и Китай демонстрируют сплоченность и готовность защищать интересы друг друга.

Лавров: "Наши отношения уверенно и динамично развиваются, несмотря на высокую турбулентность на мировой арене, в этом заинтересовано подавляющее большинство стран Азии, Африки, Латинской Америки, которые не приемлют попыток навязать конфронтационную повестку и попыток сдерживать развитие тех государств, которые проявляют самостоятельность и опору на национальный интерес".

А накануне с Ван И встретился секретарь Совбеза России Николай Патрушев. Как отметили по итогам переговоров в МИД КНР, Москва и Пекин договорились противостоять всем формам одностороннего запугивания, а также выступили против внедрения менталитета холодной войны.

Ольга Оксенич, "ТВ Центр"

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"