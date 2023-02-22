Байден пообещал защищать "буквально каждый дюйм территории НАТО"

При этом Белый дом продолжает отрицать свою причастность к диверсии на "Северных потоках"

Решение о подрыве газопроводов "Северный поток" принял лично Джо Байден по итогам 9 месяцев обсуждений с представителями администрации - очередные подробности обнародовал журналист Сеймур Хёрш, статья которого о причастности Вашингтона и Осло к диверсии наделала немало шума несколько дней назад. В новой публикации Хёрш отметил, что США и Норвегия проводят совместные тайные операции еще со времен войны во Вьетнаме.

"Норвежские ВМС имеют долгую и туманную историю сотрудничества с американской разведкой. Во времена войны во Вьетнаме они продавали корабли, в том числе патрульные катера, ВМС США, шесть из которых были уничтожены в бою. На их борту находились норвежские капитаны, которые якобы планировали обучать американских и вьетнамских моряков. Однако позднее участвовали в атаках. Пять месяцев назад эта совместная работа, о которой мы все еще знаем очень мало, привела к повреждению двух трубопроводов по указу президента США Джо Байдена", - говорится в статье.

Журналист выразил сомнение, что в Конгрессе США есть лица, заинтересованные в выяснении правды.

Россия также не видит стремления Запада к сотрудничеству по делу о взрывах - об этом заявил постпред нашей страны при ООН Василий Небензя на заседании Совета безопасности. Встреча - уже вторая по данному вопросу - была созвана по инициативе Москвы. Россия добивается открытого расследования диверсии, но постоянно натыкается на глухую стену. При этом поражает степень цинизма и уверенность в собственной безнаказанности, с которой было совершено это преступление. Хотя, как отметил Небензя, нам не привыкать к тому, что США ставят себя выше закона, претендуя по сути на то, что они и есть закон.

Небензя: "Только с момента окончания холодной войны, согласно подготовленному в 2022 году исследовательской службой конгресса США документу, был зафиксирован 251 случай использования вооружённых сил США за рубежом. Убивать, пытать в других странах мирных граждан, отказываясь при этом выдавать виновных международному правосудию - это все вместе с подпевающими им союзниками они называют порядком, основанным на правилах, где правила диктуют они сами".

Найти организаторов диверсий призывает и Китай. В Пекине опасаются, что в противном случае преступники могут поверить в собственную безнаказанность и решиться на новые действия. ((СНХ)) (( ))

Ван Вэньбинь, официальный представитель МИД КНР: "Если не установить все обстоятельства и виновных в разрушении "Северных потоков", это предоставит еще больше возможностей для этих заговорщиков. Взрыв произошел на фоне кризиса на Украине и ещё сильнее осложнил ситуацию, а также сделал надежды на выстраивание эффективного и устойчивого механизма обеспечения безопасности в Европе еще более неопределенными. Все больше обстоятельств говорят о том, что это не случайность, а реализация спланированного умысла".

Белый дом продолжает отрицать свою причастность к диверсии. Вразрез с официальной линией властей США выступили эксперты, которых пригласила Россия на заседание Совбеза. Знаменитый экономист Джеффри Сакс назвал взрывы на газопроводах актом международного терроризма, за которым стоит Вашингтон. А бывший аналитик ЦРУ Реймонд Макговерн прямо заявил, что Запад, нарушив договор о нерасширении НАТО, сам спровоцировал Москву на то, чтобы она начала специальную военную операцию на Украине. Но даже к их голосам западные политики прислушиваться не хотят.

Сегодня обвинения в адрес России в немотивированной агрессии снова звучали в Варшаве - на встрече глав государств "Бухарестской девятки", в которой приняли участие генсек НАТО и президент США.

Джо Байден, президент США: "Мы будем защищать буквально каждый дюйм территории стран НАТО. Мы продолжим неизменную поддержку Украины. Я с нетерпением жду обсуждения следующих шагов, которые мы можем предпринять, чтобы сохранять наш союз сильным и далее сдерживать агрессию, потому что на кону стоит не только Украина, но и свобода. После Второй мировой войны ничего подобного не происходило. Всё радикально изменилось. И мы должны вернуть все на круги своя".

Не совсем понятно, как именно Байден собирается и дальше отстаивать свободу, если уже сам с трудом держится на ногах. Многие обратили внимание на подозрительный синяк на лбу президента, которого еще вчера не было. А улетая из Польши, глава Белого дома снова споткнулся на трапе самолёта. Кстати, по мнению будущего соперника Байдена на президентских выборах 2024 года Дональда Трампа, угрозу для всего мира представляет именно политика действующего главы Белого дома.

Трамп: "Третья мировая война никогда не была ближе, чем сейчас. Нужно очистить Белый дом от всех разжигателей конфликта и последних глобалистов Америки в Пентагоне и Государственном департаменте. Мы могли бы положить конец украинскому конфликту в течение 24 часов при правильном руководстве".

Но пока Вашингтон только подогревает напряженность на Украине. По информации издания Bloomberg, США готовы передать Киеву модифицированные боеприпасы с GPS-наведением и повышенной дальностью действия. Пентагон эти данные официально не подтвердил, но и не опроверг, сославшись на меры безопасности.

Оксана Фомичева, "ТВ Центр"

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