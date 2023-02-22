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Собянин рассказал о новых мерах развития потенциала промышленности Москвы

18:33
  • среда
  • 22 февраля 2023

На заседании президиума столичного правительства утвержден ряд важных решений

Мэр Москвы Сергей Собянин напомнил в посте в Telegram, что Владимир Путин сформулировал важнейшую задачу расширения технологических возможностей российской экономики и рост мощностей отечественной индустрии.

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"Москва - крупнейший научный и инновационный центр нашей страны и потому призвана сыграть ведущую роль в решении этой задачи. На заседании президиума правительства утвердили ряд важных решений по развитию промышленного и технологического потенциала московской промышленности", - сообщил градоначальник.

Так, московским предприятиям будет проще получать льготные инвестиционные кредиты - от предприятий больше не потребуют данных по объему выручки от промышленно-производственной деятельности и численности персонала прошлых лет. Кроме того, в программу льготного кредитования можно включить не только создание и реконструкцию производственных мощностей, но и благоустройство территории предприятий. При этом льготные кредиты доступны теперь для организаций оборонно-промышленного комплекса.

Как указал глава города, упрощение доступа к льготным кредитам позволит привлечь дополнительные инвестиции для реализации проектов модернизации действующих мощностей и создания новых производств.

"Программу льготного кредитования мы утвердили ещё в марте 2022 года, она дополнила аналогичные федеральные меры поддержки, в частности "промышленную ипотеку". В июле 2022-го льготную ставку снизили с 9% до 3%, а максимальный размер займа был увеличен с 1 до 3 млрд рублей. Срок кредитования составляет до 3 лет", - заключил Собянин.

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