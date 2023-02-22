Киев пообещал погасить кредиты Евросоюза за 35 лет

Украина похвалила Брюссель за понимание

Украина в рамках договоренности с Евросоюзом обязуется погасить выданные ей кредиты в течение 35 лет. Об этом в среду, 22 февраля, рассказала заместитель министра финансов страны Ольга Зыкова.

По словам замглавы украинского Минфина, условия предоставления Киеву Брюсселем заемных средств таковы, что срок погашения кредита составляет 35 лет, а проценты вместо Украины будут покрывать ее европейские партнеры. При этом распределение возврата кредитов, предоставленных партнерами, запланировано "абсолютно равномерное".

Зыкова назвала такой подход примером "того, как партнеры с пониманием относятся к долговой нагрузке нашей страны", сообщает РИА Новости.

27 декабря 2022 года председатель комитета Верховной рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев сообщал, что государственный долг Украины вырос за ноябрь на 4,34 млрд долларов или 158,7 млрд гривен. Главной причиной роста государственного долга страны украинский чиновник назвал внешние заимствования с целью покрытия дефицита бюджета.

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