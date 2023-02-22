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Венгрия призвала Путина и Байдена встретиться

19:24
  • среда
  • 22 февраля 2023

Будапешт выступает за мирное урегулирование конфликтов

Для урегулирования украинского кризиса необходимы переговоры России и США на высшем уровне. Такое заявление в среду, 22 февраля, сделал министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

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Политик пояснил, что пришел к такому выводу, "посмотрев и послушав вчерашние речи российского и американского президентов". По мнению Сийярто, Владимир Путин и Джо Байден "оказали бы большую услугу человечеству, если бы поговорили вчера друг с другом".

Венгерский министр выразил уверенность в том, что "необходимо сейчас же положить конец" конфликту на Украине, "поскольку если прямо сейчас не последует прекращение огня и не начнутся мирные переговоры, может случиться огромная беда", сообщает РИА Новости.

Ранее Петер Сийярто заявил, что Будапешт намерен добиваться немедленного прекращения огня на Украине и начала мирных переговоров. Политик подчеркнул, что сейчас нет "более важной задачи, чем урегулирование ситуации", в этом поможет перемирие.

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