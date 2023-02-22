Недельный рост цен в России стал минимальным с середины декабря

Инфляция замедлилась

Инфляция в России с 14 по 20 февраля составила 0,06% после 0,18% с 7 по 13 февраля. Это самый низкий недельный показатель с середины декабря 2022 года, сообщил в среду, 22 февраля, Росстат.

С начала февраля цены по отношению к 20 февраля выросли на 0,46%, с начала 2023 года они повысились на 1,30%.

Основной причиной замедления инфляции в третью неделю февраля по сравнению с первой и второй неделями стало замедление роста цен на овощи. Они с 14 по 20 февраля выросли на 1,2%, тогда как с 7 по 13 февраля показатель достигал 3,3%, а с 31 января по 6 февраля — 5,1%, сообщает "Интерфакс".

Ранее в Минпромторге и Минсельхозе заявили, что не видят необходимости вводить дополнительные меры по ограничению торговых наценок на продукты из числа товаров первой необходимости. В Минсельхозе заявили, что ценовая ситуация на продовольственном рынке стабильна. В Минпромторге при этом выразили мнение, что жесткое госрегулирование цен на постоянной основе способно оказать негативное влияние на экономику.

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