Собянин утвердил проект реорганизации части территории промзоны "Коровино"

В Дмитровском районе построят современные промышленно-производственные здания и общественно-деловой центр

Мэр Москвы сообщил в Telegram об утверждении проекта реорганизации части промзоны "Коровино" на севере Москвы.

"В Дмитровском районе - на участке между Ижорской, Лобненской и Вагоноремонтной улицами - построят современные промышленно-производственные здания и общественно-деловой центр общей площадью 84 тыс. кв. м. В итоге работу здесь смогут получить свыше 2,3 тыс. человек", - отметил глава города.

Как уточнил мэр, в планах столичных властей - реконструкция дорог и строительство новых улиц, организация парковок для автомобилей, обеспечение территории необходимой инженерно-коммунальной инфраструктурой.

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