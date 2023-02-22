Мосгоризбирком предложил создать в столице около 1,6 тыс избирательных участков

В городе на данный момент насчитывается более 3,6 тыс. участков

Мосгоризбирком в ходе заседания предложил создать в столице около 1,6 тыс. участков с числом избирателей, превышающим 3 тыс.

"Мы предполагаем, пока по внесенному проекту решения нашей комиссии, образовать 1 тыс. 668 участков с численностью более 3 тыс., которые как раз и потребуют последующего согласования с Центральной избирательной комиссией России", - сказал заместитель председателя Московской городской избирательной комиссии Дмитрий Реут.

Он добавил, что в Москве на данный момент насчитывается более 3,6 тыс. избирательных участков.

По словам Реута, существуют три фактора, побуждающих обратиться к этому вопросу.

"Во-первых, это рост заинтересованности избирателей в участии в ДЭГ, то есть действительно на участки приходит людей все меньше и меньше. Второй фактор - это применение электронного списка избирателей, который мы впервые реализовали в прошлом году, это приводит к тому, что ускоряется процесс голосования", - отметил Реут.

Как указал заместитель председателя МГИК, около года назад были внесены изменения в федеральное законодательство, согласно которым у городов федерального значения появилось право укрупнять избирательные участки.

"Главный фактор для нас - это, как и требует закон, обеспечение максимально комфортных условий для голосования избирателей. Поэтому в подавляющем большинстве случаев предлагается объединить те участки, которые действовали в рамках одних и тех же зданий. В большинстве, конечно, это школы. Хочу подчеркнуть, что привычные для людей адреса мест голосований, в основном, они не поменяются", - заключил Реут.

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