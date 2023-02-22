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Добровольцы получили право бесплатного проезда в общественном транспорте

20:02
  • среда
  • 22 февраля 2023

Такой приказ издало Минобороны

Участники добровольческих формирований получат право бесплатного проезда на железнодорожном, воздушном, водном и автомобильном транспорте (кроме такси). Это следует из приказа Министерства обороны России, опубликованного в среду, 22 февраля.
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Такое право предоставляется добровольцам, содействующим выполнению задач Вооруженных сил России, в период мобилизации, военного положения, военного времени, при вооруженных конфликтах, контртеррористических операциях, операциях за пределами России.

Безвозмездный проезд возможен при следовании к месту нахождения добровольческого формирования, в связи с выполнением возложенных на добровольческое подразделение задач, к месту лечения, реабилитации или медицинского освидетельствования и обратно, при сопровождении отдельных категорий добровольцев, к месту жительства в случае исключения из формирования.

В приказе Минобороны перечислены категории граждан и причитающиеся транспортные льготы в зависимости от воинских званий и стаж службы, а также указан порядок возмещения транспортных расходов, сообщает РИА Новости.

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