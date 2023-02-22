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МИД отверг приближение ядерной войны из-за решения России по ДСНВ

20:20
  • среда
  • 22 февраля 2023

Прямой увязки здесь нет, подчеркнул Сергей Рябков

Российская сторона не видит увеличения рисков ядерного конфликта в связи со своим решение о приостановке участия в Договоре о стратегических наступательных вооружениях (ДНСВ). Такое заявление в среду, 22 февраля, сделал заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.
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Дипломат выразил мнение, что "к ядерной войне могут приблизить мир те, кто безоглядно, предельно деструктивно, безответственно продолжает нагнетать обстановку, повышать ставки, эскалировать ситуацию". Речь идет о США и их сателлитах, уточнил замминистра.

Что касается решения Москвы, "интерпретации могут быть разными, логика может быть разной", однако "приостановка ДСНВ сама по себе не меняет ничего в нашем отношении к тому, каким образом, в каких ситуациях гипотетических может быть применено ядерное оружие", подчеркнул Рябков.

При этом Россия и по закрытым каналам, и публично предупреждала Соединенные Штаты о пагубности избранной ими политики, заявил Рябков в эфире телеканала "Россия 1".

21 февраля в своем послании Федеральному собранию президент России Владимир Путин заявил, что Москва приостанавливает участие в ДСНВ, хотя речь о полном выходе из договора не идет.

В российском Минобороны при этом уточнили, что Москва будет соблюдать ограничения СНВ-3 по количеству носителей ядерных боезарядов, а процесс обмена уведомлениями в рамках соглашения "существует и будет реализован в полном объеме".

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