МИД отверг приближение ядерной войны из-за решения России по ДСНВ

Прямой увязки здесь нет, подчеркнул Сергей Рябков

Российская сторона не видит увеличения рисков ядерного конфликта в связи со своим решение о приостановке участия в Договоре о стратегических наступательных вооружениях (ДНСВ). Такое заявление в среду, 22 февраля, сделал заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

Дипломат выразил мнение, что "к ядерной войне могут приблизить мир те, кто безоглядно, предельно деструктивно, безответственно продолжает нагнетать обстановку, повышать ставки, эскалировать ситуацию". Речь идет о США и их сателлитах, уточнил замминистра.

Что касается решения Москвы, "интерпретации могут быть разными, логика может быть разной", однако "приостановка ДСНВ сама по себе не меняет ничего в нашем отношении к тому, каким образом, в каких ситуациях гипотетических может быть применено ядерное оружие", подчеркнул Рябков.

При этом Россия и по закрытым каналам, и публично предупреждала Соединенные Штаты о пагубности избранной ими политики, заявил Рябков в эфире телеканала "Россия 1".

21 февраля в своем послании Федеральному собранию президент России Владимир Путин заявил, что Москва приостанавливает участие в ДСНВ, хотя речь о полном выходе из договора не идет.

В российском Минобороны при этом уточнили, что Москва будет соблюдать ограничения СНВ-3 по количеству носителей ядерных боезарядов, а процесс обмена уведомлениями в рамках соглашения "существует и будет реализован в полном объеме".

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